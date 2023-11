Il gossip su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: come ha reagito mamma Fariba alle news diffuse da Corona

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non sono intervenuti direttamente per smentire (confermare o solo commentare) la news sulla loro presunta rottura lanciata dal portale di Fabrizio Corona. A farlo al loro posto ci hanno però pensato i genitori dell’influencer, che sui social sono stati particolarmente chiari rispetto alle loro posizioni.

La reazione di Fariba alla notizia della presunta rottura tra Giulia e Pierpaolo

Dopo l’intervento durissimo del padre di Giulia Salemi, arriva anche quello di mamma Fariba Tehrani. La donna, pur non scrivendo nulla direttamente, ha messo like e ripostato alcuni pensieri espressi dagli utenti e fan dei Prelemi.

Uno degli ultimi ha a che fare con un video tratto dall’Isola dei Famosi ai tempi di Riccardo Fogli e del gossip sul presunto tradimento della moglie, lanciato proprio da Corona. In quella circostanza Alda D’Eusanio, opinionista del reality, aveva detto la sua sull’ex re dei paparazzi:

La cosa che più colpisce di tutta questa tua vicenda è la figura di Corona, il piacere con il quale lui ha continuato a ferirti […] il piacere di avere di dire il tuo male è il tuo bene. Questa è una delle cose più disumane che abbia mai visto.

Ma non è la sola cosa ripostata da Fariba, la quale ha messo like anche allo stato di un giornalista che scriveva, in riferimento a Giulia e Pierpaolo:

Erano insieme al concerto di Annalisa e sembravano tutto tranne che una coppia in crisi.