Giuseppe Giofrè e Michele Bravi sono fidanzati: è emerso nel corso dell’intervista a Verissimo, incalzati entrambi dal terzo giudice del Serale di Amici 22, Cristiano Malgioglio. E’ stato proprio il paroliere a spronarli a raccontare la verità sulle loro rispettive vite sentimentali.

Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo, si è portata a casa un doppio scoop nel corso dell’intervista a Giuseppe Giofrè e Michele Brani, giudici con Malgioglio del Serale di Amici 22.

Il paroliere ha ironizzato, incalzando i due giovani: “Io ho il coraggio di dire le cose, loro no”. “Il coraggio arriverà”, ha replicato il ballerino, ma Cristiano a ribattuto:

Ma non dirmi che non hai una storia, dai… […] o sono sconvolto perché dicono che non hanno storie, dovete dirlo!

Ad intervenire è stato allora Michele Bravi, che ha spiazzato tutti:

La vera rivelazione l’ha fornita Malgioglio su Giofrè:

L’altro giorno lui parlava in inglese e, da quel poco che ho capito, ho compreso che ha una storia d’amore. Non so se a Los Angeles, a New York o Londra, ma ce l’ha.