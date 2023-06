Giorgia Soleri ha intenzione di lasciare casa che finora ‘condivideva’ con Damiano David, frontman dei Maneskin e suo ex compagno dopo sei anni di relazione. In realtà negli ultimi tempi sono state rare le volte che Damiano è stato in quella casa, dal momento che è spesso in giro per il mondo con la sua band. La fine della relazione tra l’attivista e influencer e il cantante è ormai in cima alle notizie del giorno di cronaca rosa, ed anche l’Ansa ha svelato alcuni retroscena.

Giorgia Soleri trasloca dopo la rottura con Damiano Davide

La nota agenzia di stampa sostiene che Giorgia Soleri sia ormai prossima al trasloco dopo la fine della sua relazione con Damiano David. A poche ore dall’annunciata separazione avvenuta via social, dopo la diffusione del video con protagonista il bacio “clandestino” del cantante dei Maneskin, la Soleri avrebbe già deciso di fare le valigie e lasciare la casa di Roma dove viveva attualmente con i suoi gatti. Ecco cosa scrive l’Ansa:

Mentre Damiano è impegnato con i Maneskin in Spagna, Giorgia Soleri è rientrata a Roma per cominciare a impacchettare le sue cose dalla casa che divideva con il cantante, dopo la rottura resa ufficiale dal video in cui Damiano è stato ripreso in discoteca mentre baciava un’altra ragazza. Modalità non gradita dalla Soleri che si è sfogata su Instagram.

Giorgia intanto non si lascia scalfire, almeno pubblicamente. Nelle passate ore ha preso parte al Roma Pride 2023. Dopo la fine della storia con Damiano, attraverso i social aveva spiegato di essere tornata nella Capitale per sbrigare alcune faccende e probabilmente tra queste ci sarebbe anche l’imminente trasloco che vedrà probabilmente anche i suoi amati gatti seguirla nella nuova abitazione da single.