Giorgia Soleri e Damiano David si sono lasciati. Dopo la diffusione del video con protagonista il leader dei Maneskin mentre baciava Martina Taglienti (amica comune della band e modella), sulla questione è intervenuto Fabrizio Corona.

Giorgia Soleri e Damiano David coppia “fake”? Il ruolo dell’altra

“Come vi avevo detto più volte in passato, la coppia Damiano e Giorgia Soleri è sempre stata una messa in scena. Abbiamo sempre contestato l’immagine di coppia non reale – FAKE – di Damiano dei Maneskin con Giorgia Soleri”, ha svelato Corona.

L’ex re dei paparazzi ha aggiunto:

Ciò che però mi fa più sgomento è il senso di colpa e il potere di questa donna su di lui che, dopo questo video rubato, lo costringe a mentire con un comunicato stampa nazionale, cercando inutilmente di mettere delle pezze su un’immagine ormai rovinata per sempre. Ma che, possiamo dirlo, ci ha reso estremamente felici. La protagonista del bacio con Damiano dei Maneskin si chiama Martina Taglienti ed è la migliore amica, non che ogni tanto amante, di Victoria De Angelis.

Giorgia rompe il silenzio: perché è finita con Damiano

Trovo che poter vivere la propria sessualità in modo libero, consensuale e completo sia bellissimo e arricchente per sé e per tutte le persone che, in modi diversi, si rapportano a noi. Non considero l’esclusività un valore (al contrario lo è l’inclusività) motivo per cui la relazione tra me e Damiano era, di comune accordo e in modo del tutto consensuale, non monogama. Mi rendo conto che per alcuni può essere complesso da comprendere, ma il fatto che ci sia stato qualsiasi tipo di interazione con altre persone non è il fulcro del problema. Non lo era prima, per nessuno dei due, non vedo come potrebbe esserlo ora.

Giorgia Soleri aggiunge:

Per tutelarci però in questo momento delicato fatto di enormi cambiamenti, avevo esplicitamente chiesto di avere un po’ di discrezione nelle nostre vite pubbliche, almeno fino al giorno in cui (per evitare articoli su articoli di supposizioni e insinuazioni) avremmo comunicato di non essere più una coppia, cosa che doveva succedere oggi. Non è andata così, e il problema nasce da questo. Ma per quanto io sia arrabbiata, ferita e delusa non posso non considerare la nostra natura umana, fatta di tentativi ed errori. Avrebbe potuto evitare Damiano? Probabilmente sì. Come io avrei potuto evitare altri errori nel corso di questi 6 bellissimi anni insieme.

