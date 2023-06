La fine della storia d’amore tra Giorgia Soleri e Damiano David dei Maneskin ha scosso il mondo del gossip che aveva visto nella coppia un rapporto solido e duraturo. Dopo sette anni però la loro relazione è giunta al capolinea e questo ha portato inevitabilmente ad una serie di curiosità da parte dei follower che si erano affezionati alla coppia.

Nella serata di ieri, Giorgia Soleri ha aperto un box domande su Instagram ed inevitabilmente molte si sono concentrate proprio sulla sua ultima nota relazione con Damiano David. Qualcuno ha voluto sapere in che modo lei e Damiano si sarebbero messi d’accordo sulla gestione dei loro gatti:

L’unico accordo è che i gatti sono di entrambi e può venirli a trovare quando vuole (che io ci sia o meno). Sono rimasti con me per una questione di comodità, di gestione e di stile di vita.

Giorgia ha poi affrontato anche il concetto di gelosia nelle relazioni aperte, dicendo la sua in merito:

Le non monogamie etiche sono tantissime e tutte diverse, così come le persone all’interno della o delle relazioni. E’ impossibile rispondere generalizzando, ma in linea di massima: sì, può accadere di provare gelosia. La domanda è: come scegliamo di comportarci in seguito?