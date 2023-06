Un nuovo gossip si abbatte su Giorgia Soleri, influencer ed attivista, che da pochi giorni è tornata ufficialmente single dopo la lunga storia con Damiano David dei Maneskin. Dopo il bacio “disimpegnato” di Damiano con Martina Taglienti, diventato inevitabilmente virale, pare che il frontman della famosa band sia single. Ma cosa si dice invece della sua ex?

Il nuovo gossip su Giorgia Soleri dopo Damiano David

A fornirci nuovi dettagli sull’attuale stato sentimentale di Giorgia Soleri ci ha pensato l’esperto di gossip Amedeo Venza, il quale ha annunciato di aver appreso un po’ di informazioni sull’attivista:

La Soleri pare non si sia strappata i capelli per Damiano perché, si vocifera, pare abbia già da mesi una love story con un imprenditore nel settore cosmetico, il quale tra l’altro, giustamente, pare, dopo le ultime agghiaccianti dichiarazioni l’abbia pure mollata.

Una storia che sarebbe già terminata, secondo l’esperto di gossip, motivo per il quale, se così fosse, sia la Soleri che Damiano sarebbero attualmente entrambi single. Poco male per gli amanti della cronaca rosa che potrebbero così leggere non poche indiscrezioni nei prossimi mesi sul conto di entrambi.