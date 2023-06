Damiano David e Giorgia Soleri hanno confermato di essersi lasciati dopo la diffusione di un video che ritrae il leader dei Maneskin mentre bacia Martina Taglienti.

Damiano David e Martina Taglienti, secondo le informazioni e le soffiate della rete, si conoscerebbero fin dai tempi della scuola e la giovane modella sarebbe molto amica dell’intero gruppo dei Maneskin, in particolare di Victoria De Angelis.

Secondo IlTempo.it, Damiano dopo il bacio con Martina non avrebbe assolutamente iniziato alcuna relazione con lei:

Trovo che poter vivere la propria sessualità in modo libero, consensuale e completo sia bellissimo e arricchente per sé e per tutte le persone che, in modi diversi, si rapportano a noi.

Non considero l’esclusività un valore (al contrario lo è l’inclusività) motivo per cui la relazione tra me e Damiano era, di comune accordo e in modo del tutto consensuale, non monogama.

Mi rendo conto che per alcuni può essere complesso da comprendere, ma il fatto che ci sia stato qualsiasi tipo di interazione con altre persone non è il fulcro del problema.

Non lo era prima, per nessuno dei due, non vedo come potrebbe esserlo ora.