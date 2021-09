Gianmaria Antinolfi è uno dei protagonisti di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nelle passate ore l’imprenditore napoletano è stato al centro dell’attenzione per via di alcune sue esternazioni infelici su Sophie Codegoni che hanno fatto indignare la madre di quest’ultima.

Gianmaria Antinolfi e Belen Rodriguez, fu Dayane Mello a sbugiardarlo

In tanti si chiederanno come mai Gianmaria Antinolfi è entrato di diritto nella cerchia dei “Vip” ed il motivo è presto detto: ad essere famosi sono i suoi passati flirt. Prima quello con Dayane Mello, poi quello con Belen Rodriguez. In ultimo quello con Soleil Sorge che ha ritrovato nella Casa del GF Vip.

Era l’estate dello scorso anno quando, prima di conoscere Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Marì, Belen Rodriguez fu travolta dalla passione con Gianmaria Antinolfi, entrambi paparazzati dal settimanale Chi.

All’epoca però Dayane Mello si scagliò contro di lui dichiarando:

Lui frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempita di bugie.

Quando Belen iniziò a frequentare Gianmaria, lei usciva dalla storia con Stefano De Martino, mentre lui non era single in quanto stava già frequentando la modella brasiliana e futura gieffina. Fu proprio la Mello a raccontare:

Quando ho visto la copertina di Belen e Gianmaria non ci potevo credere: lui frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempita di bugie.

I due si frequentavano da poche settimane quando lui, dopo una presunta cena di lavoro iniziò a comportarsi in modo diverso: