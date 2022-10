C’è già chi l’ha ribattezzata come la nuova bestemmia “interrotta”, quella giunta nella notte tra le mura del GF Vip. Un interrogativo però sorge spontaneo: chi l’ha pronunciata? In merito sembrerebbe essere sorto un piccolo giallo ma al tempo stesso il Grande Fratello avrebbe ignorato l’accaduto, un po’ come successo nei precedenti casi segnalati.

GF Vip ed il caso bestemmia

La nuova bestemmia sarebbe giunta nella notte e la regia sarebbe prontamente intervenuta bloccandone il seguito. Troppo tardi, tuttavia, in quanto la prima parte dell’imprecazione sarebbe stata captata in modo chiaro dai microfoni e subito riproposta sotto forma di video su Twitter.

Ma chi è stato il Vippone blasfemo che sarebbe ricorso ad una bestemmia per esprimersi? Tutti i concorrenti ripresi avrebbero fatto finta di nulla, ma l’imminente censura ha reso difficile decifrare il presunto responsabile. C’è addirittura chi crede provenga dalla regia, ma la spiegazione non soddisferebbe la gran parte degli utenti, convinti che a pronunciarla possa essere stata persino una Vippona.

Una cosa è certa: alla luce del video la bestemmia interrotta sarebbe stata pronunciata mentre la regia del reality spostava l’inquadratura da Patrizia e Cristina su Luca Salatino.

Alla domanda se ci sarà o meno una squalifica, gli amici di Twitter avrebbero già risposto mettendo in risalto quanto accaduto nei precedenti casi. Addirittura, dopo alcune segnalazioni, proprio Alfonso Signorini, in diretta tv, aveva fatto sapere che nella passata puntata sarebbero stati eventualmente presi provvedimenti dopo un’attenta analisi. Ovviamente lo scorso lunedì non è giunto alcun provvedimento ed anzi poco prima della messa in onda il GF Vip via social aveva fatto sapere:

Dopo un’attenta verifica, è emerso che durante la diretta della scorsa puntata, non è stata pronunciata alcuna espressione contraria al regolamento e alla morale.

Raga ma tanto non la squalificano, Amaurys ha bestemmiato chiaramente per due volte ed hanno avuto il coraggio di dire che non c’è stata nessuna bestemmia. #gfvip — MarcoSuperHero (@BimbodiAttilio) October 18, 2022

Nel cambio di regia si è sentita una bestemmia abbastanza chiaramente #gfvip — Themisfits (@themisfitsclass) October 18, 2022