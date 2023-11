Dopo Morgan arriva il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia anche per Fedez. Valerio Staffelli lo ha consegnato dopo le dichiarazioni rilasciate all’inviato del tg satirico da Marco Castoldi.

L’ex giudice di X Factor ha accusato il marito di Chiara Ferragni di essere uno dei principali responsabili del suo allontanamento dal talent show in onda su Sky.

Perché Morgan è stato allontanato dalla trasmissione? Fedez chiarisce:

Non è stato mandato via per il “vaffa” ad Ambra, la depressione, il litigio con Dargen o la battuta su Ivan Graziani. Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere.

Immagini che, a questo punto, Striscia la Notizia chiede a Sky di diffondere per fare chiarezza sull’episodio.

Federico continua:

Morgan ha detto cose gravi e io l’ho avvisato: se non smentisce, l’unico luogo che ho per far emergere la verità è un’aula di giustizia. In tribunale dovrà dimostrare ciò che ha detto. Non l’ho toccato, non ho tirato pugni, non ho inveito contro di lui. Semmai è successo il contrario.