A Striscia la notizia Valerio Staffelli consegna a Marco Castoldi in arte Morgan il Tapiro d’oro, dopo l’espulsione dal talent di Sky X Factor, dove il cantautore di Monza era uno dei giudici insieme a Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico.

“X Factor è tutto organizzato, non potevo nemmeno scegliere le canzoni da assegnare ai ragazzi e il motivo del mio allontanamento è che io li ho smascherati”, attacca subito Morgan, che aggiunge:

Il cantautore è un fiume in piena:

Non hanno cultura musicale e quando la vedono ne hanno paura. Ma è di loro che dovremmo aver paura. In un mondo che dovrebbe insegnare l’inclusione, loro mi licenziano. La battuta a Michielin su Ivan Graziani? Come fa una cantante a non sapere che è morto da anni