Morgan fuori da X Factor definitivamente. La notizia era nell’aria da qualche giorno, ma adesso è diventata ufficiale. La nota del talent musicale in onda su Sky Uno non lascia alcun dubbio né possibilità di interpretazione: Morgan non è più un giudice del programma.

Morgan è definitivamente fuori da X Factor

La decisione sul licenziamento di Morgan è stata presa da Sky Italia e Fremantle Italia ed è tutto ben spiegato dalla nota di X Factor che recita:

Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice. Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni. È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma.

La nota prosegue:

La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco. La decisione è presa in considerazione dei valori di cui Sky, Fremantle e X Factor sono portatori, nel rispetto tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato.

Una decisione inevitabile, dopo quanto avvenuto nell’ultimo live di X Factor, con i ripetuti attacchi da parte di Morgan che, rispetto alla sua esclusione ha così replicato a LaPresse:

La mia esclusione? Non c’è motivazione. Evidentemente non hanno il peso della cultura.

Come spiega il Corriere della Sera, il “tavolo della giuria, quindi, per la prima volta rimarrà con tre giudici: pare certo che Morgan non verrà sostituito. Non era mai successo”. Decisione senza dubbio storica.