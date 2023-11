Morgan potrebbe essere presto licenziato anche da X Factor. Sarebbe questa l’indiscrezione bomba sollevata da FQMagazine dopo l’ultima scoppiettante puntata del talent show, durante la quale Marco Castoldi se l’è presa proprio con tutti. Ma cosa sta succedendo davvero?

“Fonti vicine alla casa di produzione Fremantle confermano a FQMagazine che in queste ore si stanno preparando le carte necessarie al “licenziamento” del giurato-cantautore-divulgatore”, si legge sul sito del quotidiano, secondo il quale il sentore che ciò sarebbe accaduto era nell’aria.

In modo particolare dopo l’intervista a Fanpage.it di oggi, nella quale Morgan ha dichiarato:

Io sono andato lì per risollevare le sorti di un programma che era agonizzante e la mia funzione è stata quella di analizzare come mai lo era. È stato molto chiaro che il motivo per cui non interessava più alla gente è che si era spento l’interesse sulla musica e sulla qualità dei commenti, dei discorsi sulla musica.