Il quarto live di X Factor entrerà sicuramente nella storia come un episodio in cui le dispute, le polemiche e le liti hanno oscurato la componente principale: la musica. Morgan ha assunto il ruolo principale in queste dinamiche, ecco cosa è accaduto.

Lite tra Morgan e Ambra nel backstage di X Factor

Dopo aver dato del depresso a Fedez e aver ironizzato su Francesca Michielin, Morgan ha litigato con Ambra Angiolini mandandola a quel paese.

Grazie a un video del pubblico postato su Twitter, scopriamo che il giudice del programma ha litigato copiosamente con la sua collega.

Dopo l’esibizione di Angelica (concorrente della Angiolini) le critiche di Morgan hanno infastidito l’attrice romana, che ha rivelato le difficoltà e le influenze affrontate dalla sua artista durante la sua esibizione.

Questo ha scatenato una pesante lite evidenziata durante un RVM sugli Stunt Pilots.

Anche durante la performance degli Stunt Pilots, Ambra e Morgan hanno proseguito la discussione in modo acceso, sotto gli occhi di alcuni spettatori che hanno registrato e condiviso tutto sui social media.

Durante il RVM, Morgan si è alzato, mandando un “vaffancul*” chiaro ad Ambra, per poi tornare a sedersi quando è iniziata l’esibizione live della band.

Tuttavia, i due giudici hanno continuato a litigare animatamente.

Ecco il VIDEO.