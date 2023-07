Fabrizio Corona parla di Belen Rodriguez e svela come starebbero le cose con Stefano De Martino: “Di Belen sappiamo tutto, da Michele Morrone a Gianmaria Antinolfi, ad Antonino Spinalbese, per arrivare a quest’ultimo, tale Elio, che sembra proprio uscito dai racconti romanzati delle favole degli elfi…”, esordisce l’ex re dei paparazzi.

Corona: “Belen e Stefano? Vi racconto la verità!”

Poi Fabrizio Corona parla anche di De Martino: “Di Stefano non si sa nulla, pare che abbia avuto tre donne in vita sua, Emma, Belen e forse qualcun’altra; che abbia amato solo loro, che sia monogamo, che non sia interessato al sesso, che sia fedele”.

L’imprenditore catanese continua:

E’ riuscito, nonostante tutto, nel corso degli ultimi anni, a cominciare a fare l’opinionista, a smettere di fare il ballerino, ad avere un’immagine pulita, ad incominciare a fare piccoli programmi, per poi arrivare alla conduzione, per poi finire ad avere un programma tutto suo, scritto e diretto da lui, che porta il nome del bar di suo nonno “Bar Stella”. De Martino, dopo aver fatto una grandissima gavetta, circa 6 mesi di tour teatrale che lo ha portato in giro per tutta l’Italia, è riuscito ad avere la conferma di 2 programmi e soprattutto, alla giovane età di 33 anni, uno show tutto suo, che addirittura porta il suo nome “De Martino Show”: chapeau, bravo Stefano, io l’ho sempre detto e sostenuto. Arriverà ad essere uno dei più forti conduttori italiani. Certo, avendo come base quella normalità di vita che non fa per me, quell’essere sempre perfetto, politicamente corretto, educato, pulito e per bene, senza mai esporsi, né in positivo né in negativo in nessuna questione sociale, sembrando l’uomo ideale. Lavoro, casa, lavoro, moglie, figlio e addirittura una figlia che tratta come sua, anche se di un altro.

Secondo Corona la verità sarebbe chiara:

Stefano De Martino è tornato con Belen per l’interesse ed un ruolo mediatico istituzionale che nella sua ideologia di carriera è una spinta in più per raggiungere gli obiettivi. L’aver accettato una situazione familiare del genere lo rende ancora più amato dalla gente. Le immagini che posta di suo figlio e di sua moglie (rare quelle con lei, quasi inesistenti), lo rendono l’uomo perfetto. MA LA VERITÀ È CHE STEFANO E BELEN SI SONO LASCIATI 6 MESI FA. Lui pensa solo al lavoro, lui che è diventato quello che è diventato grazie a lei, si vergogna di postarla sui social, lui si vergogna di come si veste, di come si muove, di come si atteggia, di come parla, la considera una cretina, non intelligente. Torna a casa la sera, si butta sul divano e se ne va a letto. Lei di conseguenza non lo sopporta. Quando torna a casa non vede l’ora che se ne vada. Quando Stefano le chiede di andare a cena, le prende l’ansia perché non sa di cosa parlare.

In ultimo, il retroscena su Belen Rodriguez:

Poco tempo fa l’ho incontrata, sapete tutti che siamo veramente tanto amici, e facendo una serie di domande mi chiede “Quando esci, con chi esci?”, io le ho risposto che esco con la mia fidanzata, andiamo in giro, chiacchieriamo, litighiamo, però alla fine siamo noi due, senza amici. E lei mi risponde “Cazz*, come ti invidio, io quando lo guardo mi sembra un vecchio dentro, non mi piace più, non so più cosa dirgli, ma mi dispiace per il bambino”.

Fabrizio Corona chiude così:

E’ stata lei a lasciare Stefano. De Martino l’ha tradita più volte nell’ultimo anno e Belen lo ha scoperto. La storia era già finita 6 mesi fa. Belen lo ha lasciato perché non lo sopportava più e perché lui la tradiva, con una sottile differenza: quella a passare sempre per la cattiva, per la traditrice e quella sporca è lei, perché di lui non si sa mai nulla. Belen ha lasciato Stefano, attenzione, nel modo migliore in cui possa finire una storia d’amore. Gli ha scritto una lettera su un foglio di carta con una penna… eh si, proprio così, nonostante siamo nel 2023. Lui l’ha letta, l’ha chiamata, e le ha detto che non riusciva a finire, soffocato dalle lacrime. Ma questo è successo circa 1 mese fa, la storia questa volta è finita per sempre, ci sarà la vera e propria separazione, Stefano si distragga con uno dei suoi tanti flirt che poi dimenticherà, giustamente coinvolto e concentrato su quello che gli importa più di tutto: il lavoro.