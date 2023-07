Fabrizio Corona, intervistato da Novella 2000, fa il punto della situazione dopo aver diffuso un video privato di Antonella Fiordelisi mentre si trovava nella clinica estetica di Giacomo Urtis, anche lui ex concorrente del Grande Fratello Vip.

“Antonella Fiordelisi è famosa perché io l’ho aiutata. – esordisce Corona – Giacomo Urtis è un mio amico… volete far diventare serie anche le cazzate. Non buttiamola sul patriarcato e le molestie, fatevi una sana risata…”.

L’ex re dei paparazzi ha confermato di essere stato denunciato da Antonella Fiordelisi:

Ha creato una tragedia da niente, e ha scatenato tremila problematiche, credo che sia stata eccessiva. Se è vero che mi ha denunciato? Sì, ma non mi interessa.

Fabrizio Corona ha parlato anche del suo attuale rapporto con Belen Rodriguez:

Mi trovavo nella clinica di un mio amico per eseguire un trattamento medico. Non ho autorizzato in alcun modo l’ingresso di terzi, la registrazione di contenuti video né tantomeno la diffusione degli stessi.

Invito chi ha pubblicato tali contenuti senza il mio consenso e a mia insaputa a rimuoverli, chi si è reso responsabile di tali condotte ne risponderà nelle sedi più opportune.