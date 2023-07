Fabrizio Corona ha pubblicato sul suo canale di Twitter un video privato di Antonella Fiordelisi mentre le fa una vergognosa richiesta invitandola testualmente ad “aprire le cosce”.

“Porco D**, apri un attimo le cosce? Ma sei sprecata per Edoardo Donnamaria”, questa la richiesta vergognosa di Fabrizio Corona nei confronti di Antonella Fiordelisi, visibilmente imbarazzata che ha risposto un secco “no” mentre si faceva la ceretta nello studio di Urtis.

Cosa è accaduto dopo?

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha “minacciato” azioni legali qualora il video privato girasse in rete:

Mi trovavo nella clinica di un mio amico per eseguire un trattamento medico. Non ho autorizzato in alcun modo l’ingresso di terzi, la registrazione di contenuti video né tantomeno la diffusione degli stessi.

Invito chi ha pubblicato tali contenuti senza il mio consenso e a mia insaputa a rimuoverli, chi si è reso responsabile di tali condotte ne risponderà nelle sedi più opportune.