Come è morto Paolo Calissano? Il vero rapporto con Sara Ricci di “Vivere”: parla l’attrice e il fratello

Come è morto Paolo Calissano? L’incontro con la collega Sara Ricci è avvenuto sul set di Vivere e non si è mai compreso del tutto se tra di loro ci sia stata anche una storia d’amore.

Paolo Calissano, come è morto l’attore?

Originario di Genova, Paolo Calissano è morto a 54 anni. Nel suo appartamento di Roma sarebbero stati trovati psicofarmaci. Sul posto sono arrivati carabinieri e medico legale ed è stata disposta l’autopsia.

Diventato popolare con ‘Vivere’, ha recitato in diverse fiction e poi ha partecipato anche al reality L’Isola dei famosi.

L’ipotesi per il momento è che Calissano potrebbe essere morto per un possibile abuso di psicofarmaci, che secondo le prime informazioni sarebbe stati ritrovati in casa.

L’arresto nel 2005

La sua notorietà è cresciuta grazie alla partecipazione alla soap opera “Vivere”, anche se successivamente è stata oscurata da un oscuro episodio legato alla droga nel 2005.

In quell’anno, una donna brasiliana di nome Ana Lucia Bandeira Bezerra morì per un’overdose di cocaina nel suo appartamento.

Paolo Calissano venne condannato a quattro anni di reclusione, anche a causa della presenza di sostanze stupefacenti nella sua abitazione. Questo evento segnò l’inizio della fine per l’attore, un errore che il mondo dello spettacolo non gli ha perdonato.

Sara Ricci parla di Paolo Calissano: stavano insieme?

La morte di Paolo non è stata qualcosa di voluto. So che aveva voglia di riscattarsi. Per lui c’erano anche delle nuove prospettive di lavoro. Recentemente aveva fatto dei provini e stava ottenendo dei risultati. Sono arrabbiata con le persone che si sono approfittate di lui, sono dei maledetti. Per soldi hanno fatto in modo di circondarlo di determinate sostanze. Paolo è finito in questa situazione perché era depresso. – ha confidato Sara ospite di Verissimo – Con me, fuori dal set, si lamentava spesso anche se agli altri si mostrava sempre preparato, lucido e un gentiluomo. Credo che il suo malessere nascesse dai primi anni di vita, a causa dei suoi genitori. Nell’ultimo periodo c’eravamo un po’ persi, ma fino a qualche anno fa lo incontravo a Roma perché abitavamo nella stessa zona. Quando lo vedevo era una gioia e stava bene.Siamo stati una coppia molto amata dal pubblico. Tra di noi c’è stato un grande amore del tipo ‘amicale’. Io e lui non riuscivamo a smettere di baciarci anche quando ci davano lo stop. C’era un’empatia, c’era un incontro di anime.

Parla il fratello dell’attore

Il fratello di Paolo Calissano ha voluto fare chiarezza sulla morte del famoso attore, scomparso il 30 dicembre 2021.

In un’intervista al Corriere della Sera ha spiegato che l’ex star di Vivere non è morto a causa di un’overdose bensì per un uso spropositato di farmaci antidepressivi:

Il pm che ha indagato per undici mesi sulla sua morte, aveva disposto un esame tossicologico molto approfondito. La conclusione è stata che mio fratello non è morto a causa di stupefacenti, ma per un’intossicazione da farmaci antidepressivi. Quella sera Paolo accettò il rischio di morire, molto probabilmente. Se è morto suicida? Mai avrei pensato di dirlo, ma credo sia andata così. È molto doloroso per me ammetterlo.