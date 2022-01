Sara Ricci, attrice e amica di Paolo Calissano, intervistata da FanPage ha affermato il suo desiderio di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip per comunicare a Davide Silvestri la drammatica dipartita dell’amico.

Con Sara Ricci e Paolo Calissano sul set di Vivere c’era anche Davide Silvestri, che interpretava Marco Falcon: “avevamo un bellissimo rapporto”, afferma all’attrice e poi prosegue:

Se mi chiedessero di andare al Grande Fratello Vip per comunicargli cosa è accaduto? Sì, lo farei. Sarebbe un momento molto commovente e un bel modo per ricordare Paolo. Davide era molto legato a lui. All’epoca era piccolo, era la mascotte del gruppo. Diceva: “Appena faccio 18 anni, esci con me” (ride, ndr). Io avevo 30 anni e lui stava per diventare maggiorenne.

Dopo avere appreso della morte di Paolo Calissano, Sara Ricci ha pubblicato su Instagram un video in lacrime:

Come mai ho deciso di condividere quel momento di sofferenza? La morte di Paolo, mi ha riportata a quel pezzo di strada fatto insieme. Ho pianto per dolore ma anche per quella parte di me che ho perso con lui. Quello sfogo è stato istintivo. Un mio amico cretino, che verrà depennato, mi ha scritto: “Mi dispiace per il tuo collega, l’ho visto qualche anno fa fuori dalla palestra e non stava proprio in forma”. Dico, ma come ti permetti di dirmi una cosa del genere?