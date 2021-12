Il 2021 si chiude con un’altra morte celebre, quella dell’attore Paolo Calissano, celebre divo delle fiction, venuto a mancare in circostanze ancora tutte da chiarire nella notte tra il 30 ed il 31 dicembre, nella sua abitazione. Subito dopo la notizia della morte dell’attore 54enne, in tanti fan di Davide Silvestri si sono rivolti al GF Vip con una richiesta particolare.

Morte Paolo Calissano e legame con Davide Silvestri

In queste ore sono numerosi gli utenti che via Twitter e non solo hanno chiesto che Davide Silvestri venisse messo al corrente della morte del collega Paolo Calissano.

Come sappiamo, i concorrenti reclusi nella spiatissima Casa di Cinecittà non possono venire a conoscenza di fatti esterni, salvo lutti importanti come accaduto per i recenti casi legati alla morte del nonno di Alessandro Basciano ed a quella dello zio di Miriana Trevisan. In entrambi i casi i Vipponi sono stati messi al corrente delle loro perdite.

In questo caso non è chiaro il rapporto che c’era tra Davide Silvestri e Paolo Calissano, ma in tanti li ricorderanno entrambi tra i protagonisti della fiction Vivere trasmessa da Canale 5 e che contribuì certamente al loro successo.

Per tale ragione i fan dell’attore chiedono alla produzione del GF Vip che possa essere messo al corrente della notizia choc che si è diffusa nelle passate ore.

La richiesta dei fan

che brutta notizia è morto Paolo calissano storico volto di Vivere … Che notizie di merda in questo ultimo dell’anno .. comunque dovrebbero comunicarlo a Davide ha recitato per anni insieme a lui.. Riposa in pace ❤️ #gfvip #paolocalissano pic.twitter.com/ssU90IEv7j — Barù ha bestemmiato ? (@turututiti) December 31, 2021

chissà se lo diranno a Davide #gfvip — buono (@buono95126590) December 31, 2021