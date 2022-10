A distanza di pochi giorni dal primo caso, ecco che spunta la nuova segnalazione di una bestemmia al GF Vip, questa volta pronunciata nel corso della puntata in diretta con il reality di Canale 5. In chiusura di puntata la segnalazione è giunta anche al padrone di casa Alfonso Signorini, che ha annunciato possibili provvedimenti.

GF Vip, bestemmia in diretta? Signorini interviene

Colpo di scena alla fine della puntata del GF Vip di ieri 13 ottobre: un Vippone ha davvero pronunciato una bestemmia? A quanto pare sì, ed il concorrente in oggetto sarebbe (di nuovo) Amaurys Perez. Non sarebbe la prima volta (QUI per rivedere il precedente), ma ora ci sarebbe anche l'”aggravante” di averlo fatto in diretta su Canale 5.

Mentre Signorini stava parlando del passato di Luca Salatino e della sua infanzia, Perez avrebbe imprecato in diretta, come si può notare dal video in questione:

Se però la prima volta il GF Vip aveva chiuso un occhio, dopo l’ultima uscita di Amaurys potrebbero esserci delle conseguenze. Ad annunciarle, senza fare nomi, è stato lo stesso Signorini in chiusura di puntata:

Vi dico che ci è stato segnalato, nel corso del live, una presunta bestemmia. Naturalmente, come sapete, le conseguenze, in caso di bestemmia sono assolutamente dure e proprio per questa ragione il fatto deve essere inconfutabile al di sopra di qualsiasi dubbio, necessita di una verifica con gli strumenti più adatti. Vi terremo aggiornati e nella prossima puntata, quella di lunedì 17 ottobre, se qualcuno ha bestemmiato uscirà immediatamente dalla casa.