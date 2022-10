Amaurys Perez ha bestemmiato al Grande Fratello Vip – VIDEO

Senza girarci troppo intorno: Amaurys Perez ha bestemmiato. Per l’ex pallanuotista c’è una bella squalifica pronta che lo attende dietro la porta rossa del Grande Fratello Vip.

Amaurys Perez ha bestemmiato al Grande Fratello Vip

E così, dopo puntate su puntate con il “muso”, triste e afflitto per la mancanza della sua famiglia, da domani sera Amaurys potrà riabbracciare tutti, compresa la suocera che cita prima della bestemmia:

Mia suocera dolcissima, mio suocero… p***o Dio. Ho detto: ‘Mamma mia… che succederà qua?’.

Non credo che ne sentiremo la mancanza.

La scheda del concorrente

Amaurys Perez, 46 anni, è un noto volto della pallanuoto maschile italiana e mondiale.

Inizia ad appassionarsi al mondo dello sport fin dalla tenera età e, dopo aver conseguito una laurea in Scienze motorie, intraprende la sua carriera agonistica in Spagna per poi trasferirsi in Italia. Membro del team leggendario del Settebello, Amaurys colleziona numerose vittorie e conquista la medaglia d’oro nel Campionato Mondiale di Shangai nel 2011, una medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Londra 2012 e al World League di Firenze 2011 e, infine, un bronzo a quello di Almaty 2012.

Sposato con Angela, l’ex pallanuotista è papà di tre splendidi bambini: Gabriel, Christian e Daisy.

Per lui non è la prima volta in un reality: in passato, infatti, ha preso parte ad altri programmi televisivi ed è pronto ad intraprendere questa nuova avventura con positività, lealtà e con il sorriso stampato sulle labbra.