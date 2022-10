Per la serie: “se sono famosi quest’anno non li vogliamo”, sta per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip Helena Prestes, volto che conosce già alcuni concorrenti della Casa più spiata d’Italia.

Helena Prestes al Grande Fratello Vip? Due vipponi li conosce già

La notizia è stata riportata prima da Rumos.it e poi rilanciata anche dai colleghi di Biccy.it dopo una serie di tweet e commenti della rete. La modella, infatti, è stata avvistata a Roma in queste ore e il cast del GF Vip, come ben sapete, non gode certo del suo massimo splendore:

Il Grande Fratello Vip 7 è iniziato da meno di un mese eppure tutta Italia si è già affezionata ai suoi protagonisti. Dopo l’espulsione di Ginevra Lamborghini, l’eliminazione di Giovanni Ciacci, l’abbandono di Marco Bellavia e Sara Manfuso, però, sono ben quattro i posti vacanti che la produzione starebbe provando a colmare selezionando dei nuovi vipponi. – scrive Rumors.it – A tal proposito, per via di alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram, i fan del noto reality show di Canale 5 hanno iniziato ad ipotizzare l’ingresso nella Casa più spiata d’Italia di una vecchia conoscenza di due concorrenti: la modella Helena Prestes.

Helena conosce sia Nikita che Antonino:

La donna di origini brasiliane, infatti, dopo aver partecipato al docu-reality Pechino Express in coppia con Nikita Pelizon (arrivando quarte), questa estate è stata immortalata in compagnia del giovanissimo ex fidanzato di Belen, Antonino Spinalbese. A pubblicare gli scatti dei loro baci per le vie di Milano era stato proprio Chi, il settimanale di Alfonso Signorini. Frequentazione che, però, sarebbe durata come un gatto in tangenziale e che sarebbe naufragata nel giro di poche settimane.

Nikita da quando è sveglia che parla di pechino express ed Helena con cui l’ha fatto oggi è arrivata a Roma, coincidenze? 🤓 #gfvip pic.twitter.com/L9EA9Cz3Yo — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 7, 2022