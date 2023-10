Marito e figli di Rosy Chin del Grande Fratello: chi sono, carriera e vita privata della Queen of Sushi

Rosy Chin è indubbiamente una delle concorrenti più forti del Grande Fratello 2023. All’interno della celebre casa italiana, la sua personalità decisa si è manifestata fin da subito, conquistando implicitamente il ruolo di leader tra molti dei suoi compagni di avventura: scopriamo chi sono i figli e il marito della concorrente.

Marito e figli di Rosy Chin del Grande Fratello: chi sono

Chi è veramente Rosy Chin? Questa chef di 37 anni è nata a Milano e ha trascorso la sua infanzia in una famiglia di ristoratori. È soprannominata “The Queen of Sushi” grazie al suo rinomato ristorante fusion, che è frequentato anche da personaggi famosi, in particolare dai Ferragnez.

Rosy ha aperto il suo locale insieme al marito, Paolo La Quosta, anch’egli chef.

La coppia ha tre figli, il più grande dei quali ha 17 anni. Tuttavia, i figli non sono gli unici “piccoli” in casa Chin. “The Queen of Sushi” è appassionata degli animali e condivide la sua vita con tre cagnolini, ai quali ha persino dedicato un profilo Instagram.

Andiamo a conoscere meglio i “Chin” a quattro zampe: si tratta di due Chihuahua e un Pomeranian. Come Rosy ha raccontato in un’intervista:

Molti pensano che i Chihuahua siano bisbetici, invece no, sono dolcissimi, soprattutto con i miei figli.

Pixie ha 10 anni:

E con quel suo corpicino minuscolo è riuscita a portare nella mia vita e in quella della mia famiglia una gioia immensa.

Dopo un anno, mentre Rosy era in attesa del suo terzo figlio, Samuel, è arrivata Jasmine, la seconda Chihuahua:

Coccolona, dolcissima, ma diffidente.

Alla fine è arrivata anche Yuki, la Pomeranian che ora ha due anni:

Sei arrivata da soli due settimane e hai riportato i nostri equilibri di dolcezza, amore e allegria ai massimi livelli, la fine è questo il significato del tuo nome “Yuki” che in giapponese vuol dire “Felicità” e l’hai portata in massima dose.