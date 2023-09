Nella Casa del Grande Fratello ci sono già due evidenti spaccature: team Beatrice Luzzi e team Rosy Chin. Dopo la diretta l’attrice di Vivere ha svelato cosa ne pensa veramente della ristoratrice.

A me Rosy sembra egocentrica. Lei è così perché fa la mamma? Io non le credo. Anche con Angelica, non le ha fatto da madre in realtà. Ha semplicemente parlato di se stessa e dei suoi problemi. È egoriferita e costruita!

Personalmente sono nel team Beatrice tutta la vita.

Anche in confessionale ieri sera, Rosy parlando con Alfonso ha cercato di piangere ma non le è scesa nemmeno mezza lacrima.

Livello recitazione di Rosy nemmeno in The Lady, Beatrice troppo oltre #gf #GrandeFratello



Stamattina Beatrice Luzzi ha fatto un “monologo” in cucina contro Rosy Chin che vale la pena ascoltare:

La manipolazione a me non piace e ‘picci picci’ con tutti quanti a manipolare qualunque persona. Chiunque per portarla alle sue ragioni… è un comportamento così banale da ragazzini delle scuole medie con tutto il rispetto per i ragazzini delle scuole medie. Io non voglio, non posso assolutamente abbassarmi a quel tipo di gioco.

Non posso che contare sull’intelligenza di chi è qui e di chi è fuori per capire chi agisce nel bene a chi agisce per proprio interesse.