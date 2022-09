Francesco Totti “pentito”? Prove di dialogo con Ilary, il gossip

Ancora nuove indiscrezioni e rumors sull’ex coppia formata da Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ultima voce proviene dal settimanale Oggi ed anche questa volta farebbe riferimento alla famigerata intervista al Corriere della Sera che l’ex Pupone ha rilasciato nelle passate settimane e colma di accuse nei confronti dell’ex moglie.

Totti e Ilary: lui pentito per l’intervista al Corriere?

Quell’intervista ha segnato un punto cruciale nella separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, lasciando trapelare una possibile guerra in aula che potrebbe non fare bene ai tre figli dell’ex coppia.

Accuse pesanti, quelle rivolte da Totti alla conduttrice e che avrebbero a che fare con presunti furti e altrettanti presunti tradimenti. Adesso però, secondo quanto reso noto da Oggi, l’ex Capitano della Roma sarebbe pentito per quelle sue stesse asserzioni e starebbe cercando di rimediare.

In questo momento, dunque, Totti starebbe cercando di fare un piccolo passo indietro per il bene dei tre figli e starebbe provando ad intavolare un dialogo con la ex moglie. Forse si è reso conto di aver esagerato con le accuse, fatto sta che i rapporti con Ilary resterebbero tesissimi e per questo Totti avrebbe pensato di aprire la strada al dialogo, mosso ovviamente dall’amore nei confronti dei figli.

Resta da capire, tuttavia, se a questo punto e dopo tutte le pesanti accuse che le sono state rivolte, Ilary sarebbe disposta o meno a perdonarlo, ancora una volta per il bene e la serenità dei loro tre ragazzi.