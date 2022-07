Dagospia torna a parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi e nell’aria, a quanto pare, non ci sarebbe alcuna buona notizia. Questo perché, stando a quanto reso noto dal portale diretto da Roberto D’Agostino, entro questa sera dovrebbe giungere il comunicato con il quale la coppia annuncerà la separazione consensuale. Si tratta di una indiscrezione al momento priva di conferma ma a quanto pare questa sembra essere l’unica direzione possibile.

Un annuncio che era nell’aria ormai da mesi, esattamente dallo scorso febbraio, quando sempre Dagospia aveva annunciato la fine della relazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Ed ora invece ecco cosa si legge sul portale:

Uno scoop prontamente rilanciato anche da testate del calibro di Corriere della Sera e Repubblica che, pur non citando la fonte dell’indiscrezione, avanzano anche i possibili motivi del ritardo con cui giungerà la notizia ufficiale della separazione. Nello specifico, ecco cosa scrive Repubblica.it:

Francesco Totti e Ilary Blasi si lasciano, come avevano già deciso mesi fa. Quando scoppiò il caso, a febbraio, i tre figli Christian, Chanel e Isabel erano impreparati e hanno deciso di attendere. C’era un programma tv a cui lei teneva molto, l’Isola dei Famosi: Ilary Blasi non voleva accompagnare i mesi di conduzione con polemiche e pettegolezzi. Non voleva essere seguita da paparazzi, a caccia di un uomo che non fosse Totti al suo fianco. E soprattutto lei voleva che fosse chiara la responsabilità della rottura.