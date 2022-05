Ieri sera Ilary Blasi ha ricevuto il Tapiro di Striscia la Notizia per le gaffe dell’Isola dei Famosi, come quella volta che disse “patata” invece che “palapa”. Recentemente, parlando con Ilona Staller ha detto: “Nulla ti scuregg…” anziché “Nulla ti scoraggia”.

La ridarola mi viene spesso. Valerio non ti devi “scoreggiare”, non ti “scoreggiare” mai. – ha commentato Ilary Blasi divertita ritirando il suo Tapiro – Alla fine non ho detto niente di strano se ci pensi. La grafica dell’Isola che non capisco? Non è che non me l’hanno spiegata, ma a volte ci sono degli immuni, altri già nominati, quindi c’è il rosso, il giallo, il blu e mi sono un po’ persa, a una certa ora sono stanca e mi perdo. Quindi questo tapiro rappresenta tutte le gaffe.