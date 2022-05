Marialaura De Vitis, nel corso dell’ultima diretta dell’Isola dei Famosi, ha chiuso la puntata con una nomination che l’ha fatta rimanere parecchio male scoppiando a piangere.

Nicolas accusa Marialaura all’Isola dei Famosi: “Vuole fare compassione”

Dopo avere scoperto di essere stata nominata anche da Carmen Di Pietro e Edoardo Tavassi, l’ex fidanzata di Paolo Brosio ha versato lacrime amare che non hanno assolutamente convinto Nicolas Vaporidis.

“Non mi aspettavo che Carmen mi nominasse, per me è un punto di riferimento qua, pensavo fosse come una mamma. Non mi aspettavo neanche Edoardo, che per me rappresentava l’amicizia. Mi sono sentita tradita e un pò messa in discussione”, ha svelato Marialaura.

Proprio il fratello di Guendalina ha spiegato per quale motivo l’ha nominata:

Se ce ne stava un altro random, te non venivi nominata. Ci hai messo in crisi.

Nicolas Vaporidis non ha assolutamente creduto alla veridicità delle lacrime della sua compagna di avventura:

Credo che lo sfogo di Marialaura sia strumentalizzato dove l’intenzione è muovere a compassione chi la guarda. Mi sono sentito in diritto di andarle a chiedere il perché non avesse preferito un atteggiamento più conservativo, intimo.

Nicolas ha parlato di questo aspetto proprio con Marialaura che scoppiando a piangere ha affermato:

Qua sull’Isola, appena parlo di cose mie, mi scatta l’emotività. L’ho fatto per aprirmi. Credo sia Nicolas l’unica persona che sta strumentalizzando il mio sfogo.

QUI IL VIDEO.