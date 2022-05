Laura Maddaloni, intervistata per SuperGuidaTV, parla del suo rapporto con il fratello Marco, ex vincitore dell’Isola dei Famosi (loro non si seguono sui social e il judoka non ha speso nemmeno un commento sulla sorella in Honduras).

Laura Maddaloni ha litigato con il fratello? Il chiarimento

Nella mia famiglia non c’è nulla di anormale. Le persone quando vedono che non c’è nulla di marcio vogliono crearlo perché le storie drammatiche funzionano. Anche se ci fosse, non andrei a vendere la mia vita personale in tv. Questo era un momento mio e di mio marito, ma soprattutto mio singolarmente, un percorso personale. È stato un percorso mio e di Clemente sia singolarmente che di coppia. Infatti non è venuto nessuno delle nostre famiglie in studio, nemmeno le bambine, proprio perché era un momento nostro. È venuto solo un nostro amico, ma una sola volta.

In base alla risposta, Laura “smentirebbe” qualsiasi litigio con Marco ma sembra quasi “girarci” intorno: voi che ne pensate?

Laura Maddaloni ha svelato anche se parteciperebbe al Grande Fratello Vip:

In molti mi hanno detto che io sarei portata per i reality. Forse perché sono una persona vera e non seguo un copione, non avendo modificato il mio carattere per piacere al pubblico. Al momento non saprei cosa dirti, io le mie decisioni le prendo di pancia.