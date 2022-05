Laura Maddaloni e Clemente Russo si ritrovano nuovamente separati all’Isola dei Famosi, dopo il ritorno dell’ex pugile su Playa Sgamada. Nel frattempo, mentre i due naufraghi sono impegnati in Honduras, sui social è spuntato un piccolo giallo in merito al rapporto tra Laura ed il fratello Marco Maddaloni.

Laura Maddaloni e Marco: “stranezze” nel rapporto tra sorella e fratello

Quali sono gli attuali rapporti tra Laura Maddaloni ed il fratello Marco, vincitore dell’Isola dei Famosi 2019? Tutto sembrava filare liscio fino ad una segnalazione giunta all’esperta di gossip Deianira Marzano nei giorni scorsi.

L’utente in questione avrebbe osservato una serie di stranezze che andrebbero a coinvolgere Laura Maddaloni, il marito Clemente Russo ed il fratello Marco:

Marco non segue su Instagram la sorella ed il cognato. Anche ad inizio Isola ha fatto un post sulla sua avventura senza menzionare la sorella ed il cognato. Tutto un po’ strano.

Effettivamente, Marco Maddaloni nei giorni scorsi aveva pubblicato un post rammentando la sua esperienza all’Isola ma senza mai citare la sorella o il cognato ai quali non ha mai mandato il suo in bocca al lupo pubblico.

Troppo poco, forse, per pensare a presunti problemi familiari, se non fosse che l’utente ha anche aggiunto un’altra osservazione: pare che proprio mentre andava in onda l’Isola dei Famosi, Marco Maddaloni abbia pubblicato delle Instagram Stories mentre guardava in tv Made in sud. Come se non provasse alcun interesse per il reality di Canale 5 al quale prendono parte sorella e cognato.

Ad alimentare il giallo familiare, anche il fatto che i tre protagonisti non si seguano a vicenda su Instagram. Solo un caso?