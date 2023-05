Annalisa Scarrone e Francesco Muglia si sposano. La celebre cantante di Bellissima e Mon Amour convolerà presto a nozze, ma chi è il futuro marito? Ecco cosa è emerso in queste ore sulla riservatissima vita privata di Annalisa.

Francesco Muglia futuro marito di Annalisa Scarrone: chi è

La cantante nata artisticamente sul palcoscenico di Amici di Maria De Filippi sta vivendo un periodo d’oro. In questo momento si parla molto di lei, non solo per la hit Mon Amour ma anche per via del probabile impegno futuro, che potrebbe vederla presto sul palcoscenico dell’Ariston.

In attesa di conoscere se sarà proprio lei la prossima co-conduttrice del Festival di Sanremo 2024, Annalisa avrebbe pensato ai fiori d’arancio con il futuro sposo, Francesco Muglia. Ma chi è?

A venirci incontro ci hanno pensato Biccy.it e SavonaNews. I colleghi del primo sito hanno postato le pubblicazioni matrimoniali che andrebbero a confermare le imminenti nozze.

Il secondo, invece, oltre a smentire Fabrizio Corona che di recente aveva parlato del futuro marito di Annalisa definendolo come un giovani di origine bulgare, ha aggiunto:

Il futuro marito di Annalisa, infatti, è di origine padovana. Muglia opera in un settore diverso da quello musicale e dell’intrattenimento, ed è molto noto per la sua professionalità al servizio di un colosso turistico che con la Liguria ha molto a che spartire.

L’uomo in questione, classe 1980, dovrebbe essere Francesco Muglia, VP Marketing & Customer Experience Innovation di Costa Crociere, società nella quale è approdato nel 2016.