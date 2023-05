Ci sarebbe il nome di Annalisa nel prossimo Festival di Sanremo 2024 targato Amadeus. Mentre nell’immediato futuro la cantante di Mon amour si prepara al possibile tormentone estivo con Fedez e gli Articolo 31, si chiacchiera su un suo possibile ritorno sul palcoscenico dell’Ariston, e non solo come cantante in gara.

Annalisa co-conduttrice di Sanremo 2024?

Dopo cinque partecipazioni – l’ultima nel 2021 – Annalisa potrebbe fare ritorno al Festival di Sanremo 2024, dove però potrebbe addirittura indossare i panni di co-conduttrice, al fianco del padrone di casa Amadeus. Lei a Repubblica ha dichiarato in merito:

D’istinto sceglierei la gara, per me il palco è dove cantare. Pensandoci però, l’altra occasione sarebbe, non per autocitarmi: bellissima.

La sua presenza sull’ambito palcoscenico in un ruolo diverso rispetto a quello della cantante in gara potrebbe far gola ad Amadeus ed al pubblico da casa, ed infatti sembra essere già in ballo, come emerso da una indiscrezione del settimanale Vero Tv:

Sembra che Amadeus la voglia tra le prime donne della prossima edizione del Festival di Sanremo 2024, così com’è stato l’anno scorso per Chiara Ferragni.

Un’ipotesi che era emersa anche nelle passate settimane da parte di altri due settimanali autorevoli, Chi e Vanity Fair. Insomma, un nome, quello di Annalisa, che potrebbe trovare davvero tutti d’accordo.