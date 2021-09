Raffaella Fico è fidanzata da alcuni mesi con Piero Neri. Tra le pagine di Chi Magazine è spuntata una ex dell’imprenditore che svela presunti retroscena inediti mentre la showgirl si trova attualmente dentro la Casa del Grande Fratello Vip (e quindi impossibilitata a replicare).

Valentina Colombi (questo il nome dell’ex fidanzata di Piero Neri), cerca di sbugiardare il compagno di Raffaella Fico svelando di essere stata in contatto con lui fino a poco tempo fa:

Ad agosto mi ha chiesto di andare in Sardegna ma non ci sono andata anche se lui continuava a ribadire che avrebbe fatto di tutto perché mi voleva riconquistare, voleva stare con me.

Poi è saltata fuori la Fico:

Un mese e mezzo fa erano i primi di agosto: o questa ragazza è stata palesemente presa in giro perché non sa proprio niente, oppure stanno mentendo entrambi. Secondo me è ancora innamorato di me. Un persona che un mese fa mi diceva “farò di tutto per te, sei l’amore della mia vita, ti cercherò ovunque e non mi arrenderò mai per amore”, è ovvio che sia ancora innamorato di me.