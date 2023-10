Fedez bloccato a Belve: cosa c’è davvero dietro questa decisione della Rai di sospendere l’ospitata del rapper nella trasmissione di Francesca Fagnani? La conduttrice è intervenuta prendendo chiaramente posizione e criticando la decisione dell’azienda, mentre il rapper, anche per via delle sue condizioni di salute che destano ancora qualche preoccupazione, al momento non si è ancora espresso.

Fedez, ecco perché non sarà ospite a Belve

Proprio dopo l’intervento della Fagnani sul caso Fedez a Belve, ecco che arriva una nuova indiscrezione da parte dell’Ansa che sembrerebbe essere una precisazione da fonti vicine all’azienda di Viale Mazzini. Stando a quanto reso noto, pare proprio che Fedez avrebbe chiesto un compenso per la sua partecipazione a Belve.

Sarebbe proprio questo, secondo l’indiscrezione Ansa, ad aver portato alla decisione di frenare l’ospitata, che non avrebbe quindi a che fare con motivi di natura politica bensì con i soldi dei contribuenti. Ecco cosa si legge sul sito dell’agenzia:

La partecipazione di Fedez a Belve sarebbe stata retribuita. La decisione della Rai di non approvarla non avrebbe a che vedere con la politica, secondo quanto trapela da fonti di Viale Mazzini, che non si è minimamente interessata al caso se non per strumentalizzare la vicenda, dopo la pubblicazione del post della Fagnani. Quindi nessuna censura, si apprende, ma solo una scelta dell’azienda sul programma di intrattenimento.

A far trapelare il dubbio di una censura, era stata tra le righe la stessa Fagnani che aveva precisato: “Belve non ha mai tolto voce a nessuno”. Adesso però, via Ansa, la Rai sembra aver chiarito anche questo aspetto. A questo punto si attende anche la replica del diretto interessato, Fedez.