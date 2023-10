Fedez non sarà tra i prossimi ospiti di Belve, contrariamente a quanto annunciato nei giorni scorsi. E’ questa la decisione della Rai che ha bloccato l’ospitata del rapper nel programma di Francesca Fagnani. Nulla a che vedere con le sue attuali condizioni di salute. La conduttrice, però, non ci sta e interviene.

Fedez non sarà a Belve, Francesca Fagnani interviene

Anche Francesca Fagnani è intervenuta, dopo la decisione della Rai di bloccare l’ospitata di Fedez a Belve. La notizia era stata diffusa nelle ore precedenti da TvBlog e la conduttrice è successivamente intervenuta con una Instagram Story rompendo il silenzio sulla situazione:

L’unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene. Solo un chiarimento. Per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve, è vero che la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno.