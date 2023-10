Fedez resta ricoverato presso il Fatebenefratelli di Milano, in attesa di nuovi accertamenti medici, dopo essere stato colpito da una grave forma di ulcera gastrica che lo ha messo seriamente in pericolo di vita. Nelle ultime ore sono emersi nuovi retroscena sul malore accusato.

Fedez, nuovi retroscena sul malore: come sta ora

A svelare alcuni dettagli su quanto accaduto nelle ore precedenti e immediatamente successive al malore, è il quotidiano La Stampa, secondo il quale Fedez stava per imbarcarsi su un volo con destinazione Los Angeles quando è stato male.

Chiara Ferragni, nel frattempo, si trovava a Parigi, impegnata con la Fashion Week, mentre il rapper aveva in programma di volare per gli States, ma quel volo non è mai riuscito a prenderlo. Poco prima di partire, infatti, Fedez ha accusato un malore con forti dolori addominali che hanno necessitato la chiamata al 118.

Dopo l’arrivo dell’ambulanza a City Life, i medici hanno subito compreso che in realtà la situazione era grave e che necessitava di un ricovero d’urgenza. Dopo l’arrivo al pronto soccorso, i sanitari hanno sottoposto subito Fedez ad un esame endoscopico.

Tramite endoscopia sono state individuate due ulcere e una grave emorragia interna: “Una complicanza che è stata risolta con terapie farmacologiche e con un trattamento endoscopico per fermare il sanguinamento”, ha spiegato il dottor Massimo Falconi, che lo operò per il tumore al pancreas.

Adesso Fedez resta ricoverato nel reparto di Chirurgia e prosegue le cure, che i medici gli hanno prescritto. Nel dettaglio, si trova nel reparto solventi ed accanto a lui c’è anche la moglie Chiara Ferragni.

In attesa di nuovi accertamenti, fa sapere il Corriere della Sera, il clima sarebbe “ottimista”.