Gli haters di Fedez si accaniscono dopo il ricovero: Giulia Salemi interviene

Gli haters sono un po’ come delle piccole iene pronte a scagliarsi sulle carcasse. Appena sentono l’odore del dolore, non si fanno sfuggire l’occasione per scendere in campo. In realtà, più che haters sono dei veri e propri troll, il cui ruolo di disturbatore spesso riesce egregiamente a portarlo a termine, E’ successo in queste ore anche con Fedez, in occasione del suo nuovo ricovero in ospedale.

Fedez ricoverato, haters e commento di Giulia Salemi

C’è chi, su X, ha perfino tirato fuori lo screen dell’intervista che Fedez realizzò a Michela Murgia a Muschio Selvaggio, con l’augurio ignobile che il rapper possa presto raggiungerla. Commenti simili non meritano neppure di essere citati, ma fortunatamente il social ha fatto la sua parte, cancellando l’account dell’hater.

L’hater che ha augurato a Fedez di rivedere presto Michela Murgia è stato bloccato meno male che twitter a volte ci ascolta — Pofi (@Fior002) September 30, 2023

Un bel tacere…

Questo accanimento verso qualcuno che neanche conoscete è patologico e non oso immaginare come vi comportate con chi vi conosce.

Non credo che Fedez o la Murgia le abbiano mai chiesto soldi o imposto qualcosa… — cla67 (@angelozziclaudi) September 29, 2023

Non sono mancate le critiche da parte di coloro che hanno accusato anche la moglie di Fedez, Chiara Ferragni, di aver voluto cavalcare l’onda sui social, postando nelle sue Stories prima le foto dei bambini, con l’emoji delle mani strette in preghiera, e poi due cuori sovrapposti, dopo le parole social del marito in cui tranquillizzava sulle sue condizioni di salute.

Ad intervenire in queste ore è stata anche Giulia Salemi, che sempre sull’ex Twitter ha scritto:

Ma come fate a godere per il malessere di un ragazzo di 33 anni, padre di due figli. Credo che siamo andati davvero oltre con il senso della misura e del bisogno di usare le disgrazie altrui per dare senso alla propria inutilità. Dai Federico che passerà anche questa.