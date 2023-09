Fedez, dal sanguinamento alla corsa in ospedale: cosa è successo davvero? Parla il medico che lo operò per il tumore

Con il suo intervento social, Fedez ha tranquillizzato tutti coloro che erano in ansia dopo le notizie sulle sue condizioni di salute tutt’altro che serene. Il rapper, dopo aver aggiornato i follower su quanto accaduto, ha ringraziato il personale medico “che mi ha letteralmente salvato la vita”. Ebbene sì, Fedez ha rischiato seriamente di morire.

Fedez in ospedale: cosa è successo

Ma cosa è successo? Il Corriere della Sera ha ripercorso le ultime convulse ore, dalle prime indiscrezioni al ritorno di Chiara Ferragni con il primo volo, mentre era impegnata alla Fashion Week parigina, per una “emergenza” non meglio precisata.

Solo più tardi si è saputo che il marito, che nel marzo dello scorso anno aveva subito un intervento delicato per un tumore al pancreas, dopo aver accusato un malore si trovava ricoverato presso l’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Ma cosa è successo, nel dettaglio? Scrive il CorSera:

Prima una perdita di sangue da una delle ferite dovute ai postumi dell’intervento, poi corsa al Fatebenefratelli per la trasfusione che ha riportato l’emoglobina a valori normali.

Fedez ha parlato di “due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna” e che hanno necessitato due trasfusioni capaci di ripristinare la situazione.

Non è ancora chiaro per quanto tempo dovrà restare in ospedale – attualmente ricoverato nel reparto di chirurgia -, ma ciò che è certo è che non si tratta di una ricaduta della malattia.

A svelare quello che è successo esattamente nei giorni scorsi è stato al Corriere il chirurgo che lo scorso anno lo operò, il dottor Massimo Falconi, direttore della Chirurgia del pancreas e dei trapianti al San Raffaele di Milano. L’esperto ha ricordato che al cantante:

Venne asportata la maggior parte del duodeno, cistifellea, testa del pancreas e un pezzo di intestino, un intervento importante.

Cosa gli è capitato esattamente dopo l’ultimo malore?

E’ un evento relativamente raro, un’ulcerazione — una lesione della mucosa intestinale, ndr — che si forma in prossimità dell’anastomosi, ovvero dove noi chirurghi abbiamo “cucito”, suturato.

In merito alla cura, questa prevede oltre alle trasfusioni anche la somministrazione di medicinali:

Protettori gastrici: nell’arco di un mese l’ulcera guarisce e il problema è risolto.

Non si esclude, tuttavia, “che possa ricapitare e per questo i pazienti devono seguire attentamente le indicazioni che vengono loro date, sia per quanto riguarda la terapia farmacologica, sia dal punto di vista della corretta alimentazione”.