Ha destato non poco preoccupazione l’indiscrezione su Fedez, da ieri ricoverato in ospedale presso il Fatebenefratelli di Milano, dove è giunto in seguito ad un malore. La moglie Chiara Ferragni, a Parigi per la Fashion Week, si è precipitata prontamente lasciando la capitale francese e rincasando a Milano con il primo volo.

Chiara Ferragni, messaggio a Fedez: interviene anche Carlo Conti

Ad intervenire nelle passate ore è stato lo stesso Fedez che ha rotto il silenzio social spiegando quanto accaduto. “Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna”, ha svelato.

Chiara Ferragni, dopo il ritorno a Milano ha passato del tempo con i suoi bambini, Leone e Vittoria, prima di stare al fianco del marito. Sui social è intervenuta dopo la Story di Fedez limitandosi solo a mettere l’emoji di un cuore rosso nell’unica Story del giorno, in segno di vicinanza al marito.

Intanto, mentre Fanpage.it svela che non si tratterebbe fortunatamente di nulla di grave (nonostante le parole del rapper) tanto da auspicare le sue dimissioni nelle prossime ore, anche Carlo Conti, in diretta tv, in occasione della seconda puntata di Tale e Quale Show ha voluto mandare il suo pensiero personale a Fedez, inviandogli un forte abbraccio di vicinanza.