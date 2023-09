Come sta Fedez? Ricoverato per un’emorragia: “Ho rischiato la vita”, le ultime news

Come sta Fedez? C’è grande preoccupazione per la sua salute. Il rapper è attualmente ricoverato nel reparto di chirurgia dell’ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano a causa di un problema di salute.

Come sta Fedez? Ricoverato per un’emorragia: le ultime news

La notizia del suo ricovero ha generato allarme, soprattutto quando Chiara Ferragni è rientrata d’urgenza da Parigi, dove si trovava per gli eventi della fashion week.

Inizialmente l’imprenditrice digitale ha ringraziato Chiara Biasi per il suo sostegno in un momento di emergenza, e successivamente ha condiviso una foto in cui abbracciava i suoi figli, accompagnata dall’emoji delle mani giunte in preghiera.

Poi dopo qualche ora il post che rassicura: “Ringrazio i medici che mi hanno salvato la vita”.

La preoccupazione per la salute di Fedez era stata alimentata da altri segnali, come la sua assenza dai social media e un commento di Mr. Marra, il suo compagno nel podcast “Muschio selvaggio”, durante una live su Twitch, in cui chiedeva ai follower di mandare un abbraccio a Federico senza aggiungere altri dettagli.

Fedez ha svelato che il motivo del suo ricovero è stato un’emorragia interna causata da due ulcere, e ha ringraziato il personale medico per avergli salvato la vita:

Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita.

Il tumore al pancreas

Va ricordato che in passato, Fedez ha affrontato una battaglia contro un tumore neuroendocrino del pancreas. Questa malattia è derivata dalle cellule neuroendocrine, ed è considerata rara con meno di sei casi su 100.000 persone all’anno in Italia.