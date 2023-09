Come sta Fedez? Da alcune ore si rincorrono diverse indiscrezioni sullo stato di salute del rapper. C’è chi parla di operazione d’urgenza e chi sostiene sia ricoverato in ospedale. Il Corriere della Sera in queste ore ha fatto sapere che il rapper non sarebbe ancora stato dimesso, nonostante il silenzio social dei Ferragnez.

Come sta Fedez? Chiara Ferragni a Milano col primo volo

Quanto avvenuto a Fedez sarebbe stata una vera e propria “emergenza”. Lo si comprende dalle parole usate dalla stessa moglie, Chiara Ferragni, impegnata alla Fashion Week parigina ma che, compresa la gravità della situazione non ci ha pensato due volte prima di salire sul primo volo e tornare a Milano.

Proprio la Ferragni, attraverso le sue Instagram Stories, aveva spiegato di essere di ritorno da Parigi a Milano per una “emergenza”, senza aggiungere ulteriori dettagli. Nessun accenno al marito, ma via social aveva postato una foto che ritraeva la mano dell’imprenditrice stretta a quella dell’amica Chiara Biasi, accompagnata da una didascalia eloquente:

Agli amici che saltano sul primo aereo con te quanto hai un’emergenza.

La Ferragni aveva poi pubblicato degli scatti con i figli Leone e Vittoria, in seguito ai quali c’è stato un fitto silenzio. A tal proposito la pagina social di Sorrisi scrive:

Mentre tra i fan cresce la preoccupazione, il management di Chiara Ferragni risponde così: “Non abbiamo dichiarazioni ufficiali”.

Corriere invece fa sapere: