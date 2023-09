“Fedez operato d’urgenza”: come sta? Paura per il rapper, Chiara Ferragni rientra a Milano con il primo volo

Fedez sta di nuovo male? Torna la paura per le condizioni di salute del rapper. Ma cosa sta succedendo e perché si è insinuata questa nuova indiscrezione? Il dubbio sarebbe sorto dopo la sparizione dai social di Fedez. Ad alimentarlo sono state poi le successive parole di Davide Marra, nuovo co-conduttore di Muschio Selvaggio, il noto podcast tenuto proprio da Fedez.

Fedez “operato d’urgenza”: preoccupazione di Chiara Ferragni

Durante una diretta su Twitch, Mr. Marra ha usato delle parole che hanno sollevato i sospetti sul fatto che qualcosa in Fedez potesse non andare per il verso giusto. Nel dettaglio, ha chiesto al suo pubblico di “mandare un abbraccio a Federico in chat”, senza tuttavia aggiungere ulteriori dettagli.

Dubbi alimentati anche dai gesti della moglie del rapper, Chiara Ferragni, la quale sarebbe rientrata all’improvviso a Milano da Parigi con il primo volo, sebbene fosse impegnata nella Fashion Week parigina.

Ufficialmente, dietro al suo ritorno in Italia ci sarebbe una “emergenza” non meglio specificata, che tuttavia, alla luce anche degli altri indizi finora emersi, porterebbe ad accrescere l’ansia nei confronti di Fedez.

Un altro segnale sarebbero le foto postate dalla Ferragni nelle sue Instagram Stories, in cui Chiara compare con i suoi bambini con tanto di emoji delle mani giunte in segno di preghiera.

In questi frangenti, la pagina Instagram dillingernews ha svelato nuovi dettagli sullo stato di salute di Fedez, parlando di una operazione d’urgenza:

Fedez è stato operato d’urgenza: il motivo è riferibile ad ulcere gastriche e a diffuse emorragie interne. Non sappiamo se sia causato dalla sua precedente patologia e quindi a una riacutizzazione. Per ora sappiamo che però è già stato dimesso. La Ferragni per la preoccupazione e per mantenere il sentiment familiare è rientrata immediatamente, nonostante ci sia la Fashion Week Parigina in corso.