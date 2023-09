Giulia De Lellis ha tentato di cancellare ogni traccia del suo gesto social contro The Ferragnez, ma gli screen continuano ad essere la prova del fattaccio. Fedez, a quanto pare, non avrebbe preso benissimo la reazione dell’influencer alla recensione sullo speciale sanremese di The Ferragnez realizzata da Selvaggia Lucarelli, ed è intervenuto a sua volta.

Fedez replica a Giulia De Lellis e difende Chiara Ferragni

Ma di cosa stiamo parlando? Dobbiamo fare un piccolo passo indietro: Giulia De Lellis nelle passate ore è intervenuta commentando la recensione di The Ferragnez da parte della giornalista Selvaggia Lucarelli, concentrandosi in particolare sulla parte in cui si parla del manager di Chiara Ferragni, definito uno dei suoi adulatori.

Prima di postare la Story su Instagram successivamente cancellata, Giulia De Lellis aveva scritto su X/Twitter: “Ops… ho riso ad alta voce”, seguito poi sull’altro social da “Qui ho riso forte sorry”.

Risate che non sono piaciute a Fedez, il quale a sua volta ha replicato con una bella stoccata, ovvero mettendo il suo “mi piace” su X/Twitter al post di una utente che scriveva:

Ma parlaci un po’ dei festini in Israele Giulia, così ridiamo anche noi ad alta voce, non credi?

Ricordate la storia del viaggio a Israele dell’influencer e del fidanzato? Vi rinfreschiamo la memoria qui e qui.