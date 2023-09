The Ferragnez, la reazione di Giulia De Lellis alla recensione di Selvaggia Lucarelli: poi cancella tutto

The Ferragnez, con lo speciale su quanto accaduto a Sanremo tra Chiara Ferragni e Fedez, non poteva che portare a tutta una serie di polemiche. Ha fatto certamente discutere la frase pronunciata dall’imprenditrice in un dietro le quinte del Festival e destinata al marito, ma ciò di cui si parla oggi è il gesto di Giulia De Lellis sui social, prima del suo passo indietro.

The Ferragnez, la reazione di Giulia De Lellis ed il gesto social

In tanti aspettavano la recensione di The Ferragnez Sanremo Special da parte di Selvaggia Lucarelli, con il suo lucidissimo ma al tempo stesso pungente commento del documentario sulla presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. Ed ancora una volta non ha deluso.

Ciò che però oggi colpisce, è la reazione di Giulia De Lellis sui social, la quale si sarebbe accodata alle parole di Selvaggia – le due sono sotto la stessa agenzia, solo per dovere di cronaca – condividendo una parte della recensione sui social e “ridendo forte”.

L’influencer, evidentemente, avrebbe trovato estremamente divertente la parte sul manager di Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato, tanto da scrivere su Instagram: “Qui ho riso forte sorry”, anticipato da un tweet “Ops… ho riso ad alta voce”.

Successivamente però, la De Lellis avrebbe deciso di rimuovere la Storia. Troppo tardi però, poiché sui social lo screen circolava già da un po’.