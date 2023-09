Cosa è successo davvero tra Fedez e Chiara Ferragni a Sanremo? La crisi post bacio con Rosa Chemical e il retroscena su quanto accaduto dietro le quinte è raccontato nello speciale di The Ferragnez in streaming dal 14 settembre su Prime Video. Fanpage.it l’ha visto in anteprima riportando poi tutti i momenti salienti e soprattutto i reali motivi della crisi interna alla coppia. ATTENZIONE: SPOILER!

The Ferragnez Sanremo: la verità sulla crisi tra Fedez e Chiara Ferragni

La frase pronunciata da Fedez prima dell’avventura sanremese di Chiara Ferragni si è rivelata profetica: “L’unico che può fare disastri in questo Sanremo sono io”. Ma cosa è successo poi nel dettaglio? La crisi sarebbe nata dopo il bacio a fine esibizione tra Rosa Chemical e Fedez, ma come spiegato poi da Chiara Ferragni nello speciale di The Ferragnez, non avrebbe nulla a che vedere con il bacio in sé.

Tutto scorre liscio nel corso della prima serata di Sanremo con protagonista Chiara. Poi però sulla sua strada incontra il marito Fedez e tutto cambia: “È il mio momento, anche lui dovrebbe capirlo. Sono sempre a sentire i suoi problemi, in questo momento c’è questa mia sfida. Se lui mi supporta, ancora meglio, è un modo di dimostrare amore”. Lui le dà ragione e si augura di poter causare “meno danni possibili”. Purtroppo però non sarà così.

Chiara resta al fianco del marito sia durante la sua esibizione sulla nave da crociera con tanto di attacco ai politici, sia durante l’esibizione con J-Ax in cui provoca la Meloni con la richiesta di legalizzazione della marijuana. Tutto però precipita nella serata del sabato, quando Rosa Chemical trascina Fedez sul palco con tanto di bacio finale:

In quella settimana ero più agitata di quello che lui avrebbe potuto fare, che mi avrebbe destabilizzata. Per questo gli ho chiesto il giorno stesso di essere lì per me senza fare nulla che potesse agitarmi, di essere lì per me, e applaudirmi come io avevo fatto in tante occasioni. Lui mi ha detto di sì e però naturalmente non è stato così. Lui da artista può fare quello che vuole e rispetterò sempre la sua libertà, ma come compagno e partner di vita volevo il suo supporto. Mi spiace solo che a livello emotivo chi doveva tranquillizzarmi, mi abbia solo messo più paura.

Ma cosa succede subito dopo? In The Ferragnez è tutto più chiaro: Fedez segue sua moglie dietro le quinte. Lei commenta imbarazzata: “Meno male che non dovevi fare niente”. “Mi dispiace”, replica lui. “Sì va beh amore, però dai… Avevo detto di non far casini”, dice ancora Ferragni. Fedez prosegue: “Ma cosa ho fatto? Puoi non arrabbiarti con me?”. “Sì va beh, ciao, ci vediamo dopo”, taglia corto Chiara, prima di pronunciare la vera frase shock che sarà destinata a creare clamore:

Che due cogli*ni, minch*a, non lo possiamo portare da nessuna parte.

Fedez ha cercato di giustificarsi spiegando di non essere stato per nulla lucido, mentre Chiara è convinta che lui non abbia realmente compreso quanto accaduto. In preda alla delusione, poi ammette:

Averne parlato prima, averla un po’ programmata, mi ha fatto ancora più male. La mia emotività in quel momento era stata un po’ distrutta. Faceva male ed ero arrabbiata, triste, delusa. Però ho pensato ‘se io mi faccio prendere dall’emozione davanti a tutti e scompaio, non me la perdono, perché io devo essere professionale'”. Su questa cosa ci hai lavorato per mesi, mi sono detta, ci hanno lavorato tante persone. Non volevo essere incazzata con me stessa, perché non me lo meritavo. È stato difficile tornare su quel palco, col sorriso, senza tremare. Sono fiera del Sanremo che ho fatto e sapere che tutte le persone mi hanno dato supporto e non sia riuscito a darmelo lui, è stato difficile […] Non è assolutamente per il bacio, vorrei fosse chiaro, può baciare un uomo, tutte le persone che vuole, semplicemente gli avevo chiesto di essere spettatore e basta, non performer.

Dopo Sanremo Fedez ha deciso di prendersi una pausa anche dai social, a conferma della crisi con la moglie. In chiusura è proprio il rapper che manifesta tutta la sua preoccupazione per Chiara: