Chi vorrà scoprire la verità sulla lite tra Chiara Ferragni e Fedez al Festival di Sanremo 2023, dovrà guardare The Ferragnez: Sanremo Special, il secondo capitolo della saga famigliare disponibile dal 14 settembre su Prime Video. Nel trailer, tuttavia, non mancano piccoli dettagli su quanto accaduto dietro le quinte dopo il bacio sul palco dell’Ariston tra Fedez e Rosa Chemical.

Nel trailer di The Ferragnez 2 è possibile vedere una Chiara Ferragni particolarmente provata da mesi di forti pressioni, precedenti alla sua partecipazione al Festival di Amadeus. “Mi sono sentita molto fragile”, confida, mentre in lacrime ammette di aver avvertito che tutti si aspettavano un suo passo falso.

Fedez, di contro, non è stato un vero e proprio portatore, o meglio “facilitatore di tranquillità”. “L’unico che può fare disastri in questo Sanremo sono io”: detto, fatto. Quindi il famoso bacio con Rosa Chemical e la presunta sfuriata di Chiara che nel trailer spiega, delusa:

Non penso abbia capito completamente quanto io ci sia rimasta male. Gli avevo chiesto di essere lì come spettatore per una volta e non come performer.