Chiara Ferragni e Fedez in crisi? Questa volta il gossip ha interessato nuovamente i Ferragnez, ma da dove nascono queste voci? Qualcuno ha perfino ipotizzato qualcosa di più grave di una semplice crisi, parlando di rottura. Ad intervenire è stata l’imprenditrice che ha cercato di fare chiarezza.

Chiara Ferragni e Fedez in crisi? Lei interviene

Tutto sarebbe nato dopo uno scatto di Fedez, condiviso con la moglie Chiara Ferragni. Una foto romantica, realizzata al tramonto, in cui la coppia in vacanza di sbacia. A far tremare il mondo del gossip, la didascalia scritta dal rapper: “Ciao amore”, senza emoji né altri dettagli. Per qualcuno quelle due parole avrebbero rappresentato un addio.

A questo punto molti siti hanno riportato la notizia ipotizzando una possibile crisi. Ad intervenire è stata Chiara, visibilmente sconvolta dal clamore scaturito dallo scatto. Con un video su TikTok ha cercato di fare chiarezza:

Ieri ho fatto questa escursione bellissima con Fede. Ci hanno scattato questa foto molto romantica al tramonto mentre ci baciamo. Lui l’ha pubblicata e ha scritto come caption “ciao amore”. E oggi vedo mille articoli che vedono questo “Ciao amore” come un addio. Ma in che senso? Non riesco proprio a capire.

Così Chiara ha messo a tacere definitivamente il gossip. Almeno per ora.