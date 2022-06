Fedez racconta per quale motivo ha fatto pace con J-Ax dopo quattro anni

Fedez ha svelato per quale motivo ha deciso di telefonare a J-Ax tre giorni prima di scoprire il tumore al pancreas che lo ha costretto ad operarsi di corsa facendo i conti con una brutta malattia (per fortuna Federico adesso sta bene).

Mi è venuto di chiamarlo tre giorni prima che mi diagnosticassero il cancro, perché mi sembrava passato abbastanza tempo per poter parlare di ferite senza che facessero più male e di ricordare solo le cose belle. – riporta Isa&Chia La telefonata è stata di sei ore. Adesso suoniamo insieme, faremo un’ora di set, io non suono da un botto, nemmeno Ale, inizieremo le prove.

La pace tra Federico e Alessandro è una delle cose più belle accadute in queste settimane.



Fedez e J-Ax hanno annunciato di aver fatto la pace tramite un commovente post social dove si sono mostrati insieme per la prima volta a quattro anni di distanza dal loro litigio:

Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima. Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio. In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere un’esistenza serena. La vita è una strana coincidenza. Ci siamo rivisti il giorno in cui Federico ha scoperto di avere il tumore al pancreas dopo esserci sentiti al telefono qualche giorno prima dopo 4 anni di silenzio.