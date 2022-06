Frizioni tra Ambra e Fedez ad X Factor? Spunta un’indiscrezione

Secondo il settimanale Chi Magazine, tra Ambra Angiolini e Fedez ci sarebbero delle “frizioni” in corso per via delle scelte dei cantanti di X Factor, talent show che ha aperto le danze con le primissime riprese.

Frizioni tra Ambra e Fedez ad X Factor?

Sono iniziate le riprese della nuova edizione di X Factor. In giuria Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico, che hanno già iniziato a postare i fuori onda delle registrazioni. – scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini – Ma c’è un particolare: Fedez non tagga mai la Angiolini, al contrario di Rkomi e Dargen D’Amico. Come mai? Tra i due cantanti non è scattato il feeling e ci sono già stati scontri infuocati per le scelte dei cantanti.

Ambra Angiolini proprio durante il concerto del primo maggio, ha letto in diretta sulla terza rete un messaggio social del buon Federico (che ha tirato una frecciatina alla Rai) scherzandoci su e facendo chiaramente capire di essere dalla sua parte: ora, a distanza di qualche settimana, ci sarebbero frizioni?

Io sono un po’ scettica in merito: voi cosa ne pensate?